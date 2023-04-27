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بعد 10 سنوات.. تونس تعيد سفيرها إلى دمشق

مجيد صرّاح
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بعد 10 سنوات.. تونس تعيد سفيرها إلى دمشق
ح.م
الرئيس التونسي يتوسط وزير الخارجية والسفير التونسي بدمشق

 أعادت تونس سفيرها إلى سوريا اليوم وهذا في إطار إعادة العلاقات بين البلدين بعد 11 سنة من القطيعة.

ونشرت الرئاسة التونسية صورا لإشراف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد “لموكب تسليم أوراق الاعتماد للسيد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية”، كتبت الرئاسة التونسية التي أضافت أن المراسيم التي جرت ظهيرة اليوم الخميس 27 أفريل، جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار.

وقد مهّد قيس سعيّد هذه العودة للسفير التونسي لسوريا شهر مارس الماضي، حيث قال أثناء لقاءه وزير خارجيته السابق ذكره “ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس”.

وأضاف سعيّد أن مسألة النظام في سوريا تهم السورين وحدهم، حسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية وتناقلته وسائل إعلامية.

وقد قطعت تونس علاقاتها مع سوريا في فيفري 2012 معللة ذلك بسبب “تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية” حسب بيان أصدرته رئاسة منصف المزروقي حينها.

كي تعين وزارة الخارجية التونسية قنصلا عاما في دمشق عام 2015 وبعد تولي الباجي قائد السبسي الحكم. ومن جهة أخرى هناك مساعي عربية لعودة سوريا للجامعة العربية بعد تعليق عضويتها فيها عام 2011.

وقد سبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن قال نوفمبر 2022 حول موضوع عودة سوريا للجامعة العربية أنه “أمر طبيعي وسيتحقق”.

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