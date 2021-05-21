بعد 11 يوما من العدوان.. غزة تنتصر

عمت احتفالات بالنصر جميع أرجاء فلسطين والمخيمات الفلسطينية في دول عربية بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فرحاً بانتصار المقاومة وانتصار غزة بعد عدوان صهيوني استمر 11 يوماً.

واحتفل قطاع غزة بالنصر مع بدء سريان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة تمجيداً بالمقاومة وثبات الشعب، فخرج المئات إلى شوارع غزة وخانيونس ودير البلح وجباليا مهللين بالنصر رغم الآلام والأوضاع العصيبة التي مروا بها طوال الـ11 يوماً.

وفي القدس احتفل المرابطون بانتصار المقاومة، فخرج المقدسيون في شوارع القدس نصرة لغزة وفلسطين رغم استهداف قوات الاحتلال للشبان بالقـنابل الصوتية.

وعلت هتافات لكتائب القسام والأقصى على أبواب المسجد الأقصى وأمام جنود الاحتلال، مرددين “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

كما وردد المقدسيون تكبيرات العيد من المسجد الأقصى قبل صلاة الفجر، ودخلوا المسجد الأقصى ساجدين لله على النصر.

وانطلقت في مراكز عدد من المدن الفلسطينية احتفالات جماهيرية بـ”الانتصار” الذي حققته الفصائل الفلسطينية.

وردد مئات الفلسطينيين بوقفات في رام الله وسط وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم ونابلس هتافات تحيي قطاع غزة والفصائل الفلسطينية، بينها “من رام الله تحية لغزتنا الأبية”، و”اضرب صواريخ القسام لا تخلي الصهيوني ينام”.

وخرج أهالي أم الفحم بالداخل المحتل بمسيرة احتفالية بنصر المقاومة بعد ساعات من قمعهم من شرطة الاحتلال.

وخرج العشرات من الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في الشتات احتفالاً بانتصار المقاومة في غزة.

وشهدت شوارع عمان فجر الجمعة احتفالات ابتهاجاً بانتصار المقاومة في غزة.

وتصدر هاشتاج غزة تنتصر موقع تويتر، فشارك الفلسطينيون والعديد من الأفراد حول العالم احتفالهم بانتصار المقاومة في غزة.

وعبر النشطاء على تويتر عن دعمهم لفلسطين وغزة، ونشروا صوراً وفيديوهات وعبارات الاحتفال بالمقاومة وصمود غزة التي دافعت عن القدس والمسجد الأقصى.

وتداول النشطاء صور وخطابات أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقف إطلاق النار في غزة بداية من فجر الجمعة

أفادت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر، المنعقد الخميس 20 ماي الجاري ، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار، بعد 11 يوما من التصعيد واستهداف قطاع غزة بغارات خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وقالت حماس إنها ملتزمة به ما التزمت إسرائيل.

وذكرت القناة-12 الإسرائيلية أن وقف النار يسري بدءا من الساعة الثانية فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين. كما نقل موقع “أكسيوس” AXIOS عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء.

وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية أن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ في ساعة يتم الاتفاق عليها لاحقا، موضحا أن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وذكرت القاهرة في بيان رسمي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار تم برعاية مصرية، وأنه متبادل ومتزامن وسيبدأ الساعة الثانية فجر الجمعة.

وأضاف البيان أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

من جهتها، قالت حركة حماس إن “الأشقاء في مصر أبلغونا بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن”، وأنه سيبدأ الساعة الثانية من فجر الجمعة.

وأكدت حماس أن “المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال”.

كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن مصر أبلغتنا بقبول الاحتلال المقترح المصري بوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن الساعة الثانية فجر الجمعة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن “الواقع على الأرض سيحدد مصير العملية العسكرية في غزة”.