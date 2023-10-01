بعد 12 جلسة محاكمة.. البراءة لسيدة قتلت طفلها وطبخت أجزاء منه

برأ القضاء المصري السيدة التي قتلت طفلها وطبخت أجزاء منه، والمعروفة إعلاميا باسم “سيدة فاقوس”، وذلك بعد 12جلسة محاكمة للتحقق من قواها العقلية.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، الستار على قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناول بعضها، بإصدار الحكم بإيداع المتهمة إحدي منشآت الصحة النفسية.

وتضمن منطوق الحكم علي سيدة الشرقية: أنه بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 1، 309 فقرة 2، 242 إجراءات، يقضى ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها كونها تعاني من آفة عقلية، وإيداعها إحدى منشآت الصحة النفسية، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأوضح منطوق الحكم، أنه منذ تداول أوراق الدعوى على مدار 12 جلسة متتالية، ناقشت هيئة المحكمة الشهود، والمتهمة، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وكذلك مناقشة اللجنة الخماسية المُشكلة من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، واللجنة الثلاثية المشكلة من أطباء مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

وورد لهيئة المحكمة، التقرير الطبي النفسي الشرعى الذي أعدته اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بعد أن تم مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما أجُري لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

وأوصى التقرير، أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

فيما أفاد تقرير الطب النفسي والعقلي الذي أعدته اللجنة الثلاثية بمستشفي العباسية، بأن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي، ولا في وقت ارتكاب الواقعة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم على الأمور مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها.

حملت القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، والتى أحالت خلالها النيابة العامة المتهمة “هناء. ح” 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى مركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالقيام في يوم 26 أفريل 2023 الماضي بقتل ابنها الطفل “سعد. س” 5 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدت النية وبيتت العزم على قتله، لخوفها من أن يأخده طليقها والد الطفل منها.

يذكر أن المتهمة أقرت في التحقيقات أمام نيابة الشرقية بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، موضحة أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها وللمجني عليه، فحصلت على حكم بتطليقها منه ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكن لتقيم منفردة به امعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.

وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به في محافظة الشرقية، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته.

وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه واحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض «عصا فأس خشبية، وسكين» متواجدين لديها بمنزلها.

ومساء يوم الواقعة غلقت النوافذ وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت باخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.

تعود القضية إلى نهاية شهر أفريل الماضي حينما ألقت قوات مركز شرطة فاقوس بالشرقية على هناء محمد حسن بتهمة قتل طفلها محمد سعد 5 سنوات، وتقطيع جسده وطهي أجزاء منه، وهي القضية التي أحدثت صدمة للرأي العام، وقررت النيابة إحالة المتهمة للمحاكمة وطالبت بإعدامها مؤكدة أن التحقيقات خلصت إلى مسؤوليتها عن أفعالها وعدم معاناتها من ثمة أمراض نفسية أو عقلية.