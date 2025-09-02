-- -- -- / -- -- --
بعد 14 عاما من الانقطاع.. سوريا تصدر أول شحنة نفط إلى الخارج

تمكنت سوريا لأول مرة منذ 14 عاما من تصدير أول شحنة نفط الى الأسواق الدولية، وفقا لتصريح نقلته وكالة رويترز عن مسؤولي سوري لم تسمّه.

وقال ذات المسؤول: “لقد تمكنا من تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، اليوم الاثنين، من ميناء طرطوس في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عامًا”.

وفي تصريح أدلى به معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية، رياض جوباسي، لـ”رويترز” قال “إن شركة (بي سيرف إنرجي) هي التي اشترت النفط الخام الثقيل”.

وترتبط هذه الشركة بصلات مع عملاق الطاقة البريطاني “بي.بي إنرجي”، وهي شركة عالمية لتجارة النفط.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب إن النفط جرى تصديره على متن الناقلة “نيسوس كريستيانا”.

وذكر جوباسي أنه جرى استخراج النفط من عدة حقول سورية لكنه لم يحددها.

وبلغت صادرات سوريا من النفط خلال عام 2010 نحو 380 ألف برميل يوميا من النفط، قبل ان يتقلّص الرقم الى مستويات كبيرة عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد بعد 2011 وتحوّلها لحرب أهلية.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، تعهّدت السلطة الجديدة في البلاد بقيادة أحمد الشرع، بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل العام، خاصة بعد رفع الولايات المتحدة الامريكية العقوبات الاقتصادية على سوريا.

