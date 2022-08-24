بعد 28 عاما.. سوناطراك تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في رقعة السبع بأدرار

أعلن مجمع سوناطراك يوم الأربعاء في بيان، عن اكتشاف نفطي جديد في بئر حاسي إيلاتو المنجزة في رقعة السبع بولاية أدرار.

وجاء في بيان سوناطراك، أنّ هذا الاكتشاف الذي يقع على مسافة 6 كم من مركز المعالجة بحاسي إيلاتو، يأتي بعد 28 عاما على آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994.

ويتراوح حجم الاكتشاف بين 48 و150 مليون برميل من النفط، حسب تقدير أولي لسوناطراك، مؤكدة أن هذه “النتيجة الإيجابية، مشجّعة للغاية للاستمرار في التنقيب عن المحروقات بالمنطقة، من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار”.