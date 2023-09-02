بعد 28 عاما.. مايكروسوفت تتوقف عن إصدار “ووردباد”

أعلنت مايكروسوفت يوم السبت أنها ستتوقف عن إصدار برنامج “ووردباد” (WordPad) لتحرير النصوص، في تحديث مستقبلي لنظام ويندوز.

وكان “ووردباد” منذ إطلاقة في 1995، تطبيقا أساسيا لتحرير النصوص، يسمح للمستخدمين بإنشاء المستندات وتحريرها، كبديل عن برنامج “وورد” الذي يحتوي على ميزات أكثر.

وبدأت مايكروسوفت تثبيت البرنامج مع أنظمة ويندوز بشكل تلقائي منذ نسخة 95، قبل أن تعلن أنه لم يعد يحدث، وسوف يزال بشكل نهائي في إصدار مستقبلي من ويندوز.

ولم تعلن الشركة عن ميعاد محدّد لإطلاق التحديث المقبل لنظام ويندوز، وبالتالي تاريخ اختفاء أيقونة برنامج “ووردباد” من الأجهزة المكتبية للأبد.