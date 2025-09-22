بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر.. أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات النفطية العالمية.

وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.57% لتسجل 67.31 دولارًا للبرميل في أعلى إرتفاع لها، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر بنسبة 0.77% ليبلغ 63.16 دولارًا، وفق بيانات التداول.

وجاء هذا التحسن بعد خسائر أسبوعية طفيفة، إذ تراجع برنت وغرب تكساس بنسبة 0.4% و0.1% على التوالي الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، رغم توقعات بأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يدعم الاستهلاك.

وتأثرت الأسواق أيضًا بتصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي بوقف شراء النفط والغاز الروسي، إلى جانب انتهاكات متكررة للطائرات الروسية للمجال الجوي لدول أوروبية، ما دفع الناتو إلى تعزيز وجوده العسكري. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا اليوم لبحث انتهاك الطائرات الروسية لمجال إستونيا الجوي.

ويرى محللون أن ارتفاع المخزونات العالمية خلال الأشهر الأخيرة ما زال يشكل ضغطًا على الأسعار، رغم امتصاص جزء من الفائض عبر احتياطيات إستراتيجية بنتها كل من الصين والولايات المتحدة، مما يبقي احتمالات تقلب الأسعار مفتوحة في المدى القريب.