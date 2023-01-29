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بعد 3 ساعات من البحث.. العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة

الشروق أونلاين
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بعد 3 ساعات من البحث.. العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة
ح.م
صورة للحماية المدنية بمرتفعات الشريعة

أعلنت الحماية المدنية، الأحد، أنه تم العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة بولاية البليدة بعد 3 ساعات من البحث.

وقالت الحماية أن الطفل  البالغ من العمر  العمر 12 سنة على قيد الحياة تم اخراجه من منحدر 200 متر .

سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 51 عونh بمختلف الرتب بالإضافة إلى فرقة البحث والإنقاذ في الاماكن الوعرة. و بمشاركة افراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني.

كما كشفت الشروق نيوز بأنه تم العثور على الطفل المفقود بمرتفعات الشريعة بولاية البليدة.

وأوضح مراسل الشروق نيوز بولاية البليدة أنه تم العثور على الطفل بمنطقة بن هجوري بمحاذاة حي بن عاشور ببلدية اولاد يعيش ولاية البليدة.

وكانت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة قد أعلنت، الأحد، عن فقدان طفل يبلغ من العمر 12 سنة منذ مساء السبت بمرتفعات الشريعة.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية البليدة أن الطفل المفقود من مساء السبت كان رفقة صديقه البالغ نفس السن أثناء توجههم نحو مرتفعات الشريعة للتمتع بمناظر الثلوج التي غطت هذه المنطقة.

وأضاف البيان أن مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة جندت مختلف وحداتها بما فيهم فرقة التدخل في الأماكن الصعبة لتكثيف عملية البحث.

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