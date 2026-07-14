بعد 3 سنوات من الانتظار.. هل يعود إنتاج النفط الجزائري إلى عتبة المليون برميل يوميًا؟

ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام خلال شهر جوان 2026 بمقدار 5 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 987 ألف برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق أحدث بيانات التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الجزائري ارتفع مقارنة بشهر ماي الماضي، حين بلغ 982 ألف برميل يوميا، ليواصل بذلك مساره التصاعدي، مقتربا من استعادة حاجز مليون برميل يوميا الذي لم يُسجل منذ أفريل 2023، عندما بلغ الإنتاج 1.01 مليون برميل يوميا.

(الصفحة رقم 54 من التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”)

ورغم الزيادة المسجلة، ظل إنتاج الجزائر خلال جوان أقل بـ 2000 برميل يوميا عن السقف المستهدف البالغ 989 ألف برميل يوميا، ضمن خطة تحالف “أوبك+” لإنهاء التخفيضات الطوعية تدريجيا.

ويأتي ارتفاع الإنتاج الجزائري في إطار التزام البلاد باتفاقات التحالف، حيث نجحت الجزائر، إلى جانب الدول المشاركة في التخفيضات الطوعية، في إنهاء المرحلة الأولى من خفض الإنتاج بحلول سبتمبر 2025، والتي سمحت باستعادة 2.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات.

كما انطلقت في أكتوبر 2025 المرحلة الثانية من إعادة كميات أخرى من التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، من خلال زيادة الإنتاج بـ 137 ألف برميل يوميا، قبل تعليق مؤقت خلال الربع الأول من 2026.

ومع بداية أفريل الماضي، قرر تحالف “أوبك+” تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات، عبر رفع الإنتاج بـ 206 آلاف برميل يوميا في ماي، ثم زيادة إضافية بنحو 188 ألف برميل يوميا خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2026، عقب انسحاب الإمارات من التحالف.

وبحسب آخر تحديثات خطط “أوبك+”، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام إلى 995 ألف برميل يوميا خلال شهر جويلية الجاري، قبل أن يتجاوز حاجز مليون برميل يوميا مجددا في أوت المقبل.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع إنتاج تحالف “أوبك+” إلى 36.27 مليون برميل يوميا في جوان 2026، مقابل 33.27 مليون برميل يوميا في ماي، بزيادة تقارب ثلاثة ملايين برميل يوميا.

كما ارتفع إنتاج دول منظمة أوبك وحدها بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 22 مليون برميل يوميا.