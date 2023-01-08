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العالم

بعد 3 سنوات من القيود.. الصين تعيد فتح حدودها

الشروق أونلاين
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بعد 3 سنوات من القيود.. الصين تعيد فتح حدودها
الأرشيف
مطار صيني

فتحت، الصين حدودها البرية المغلقة، الأحد، بعد 3 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، وألغت الحجر الصحي الإجباري للوافدين إليها تزامنا مع موسم العطلات.

وبدأت الصين الشهر الماضي تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيودا على الحركة وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد.

كما استأنفت الصين، الأحد، إصدار جوازات السفر وتأشيرات السفر لسكان البر الرئيسي والتأشيرات العادية وتصاريح الإقامة للأجانب. وتحدد بكين حصصا لعدد من يمكنهم السفر بين هونغ كونغ والصين كل يوم.

يأتي فتح الحدود غداة بداية (تشون يون)، أي أول 40 يوما من السفر بمناسبة العام القمري الصيني الجديد، والتي كانت تعد قبل الجائحة أكبر حركة في العالم لعودة الأفراد إلى مناطقهم لقضاء العطلات مع عائلاتهم.

وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يسافر حوالي ملياري شخص هذا الموسم، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي وبما يمثل 70 بالمئة من مستويات عام 2019.

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