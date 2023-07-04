بعد 4 أيام.. العثور على جثة الشاب المفقود بشاطئ سكيكدة

تم، صبيحة الثلاثاء، العثور على جثة الشاب المفقود بأحد شواطئ ولاية سكيكدة بعد أربعة أيام من انطلاق عملية البحث.

وأكدت الحماية المدنية في بيان لها أنه قد تم العثور عن الشخص المفقود بشاطى قيق بولاية سكيكدة على الساعة 07سا 43 د من طرف غطاسي الحماية وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية.

وانطلقت عملية البحث عن المفقود، من قبل عنصار الحماية المدنية لولاية سكيكيدة، منذ الفاتح جويلية على الساعة 20سا 33د.

وحسب بيان للحماية فقد تم الأحد على الساعة 6 صباحا استئناف عملية البحث عن الشخص المفقود بشاطئ قيق ببلدية سكيكدة.

وينحدر الشخص البالغ من العمر 19 سنة من ولاية قالمة، حيث تجري عملية البحث بين مركزي الحراسة رقم 03 و 04 بشاطئ العربي بن مهيدي.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية شاحنة تدخل وسيارتي اسعاف إضافة إلى سيارة اتصال و3 زوارق نصف صلبة و17 غطاسا وكذا 13عون بمختلف الرتب.