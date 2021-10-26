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جواهر

بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

جواهر الشروق
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بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل! 

أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في إسرائيل، بعد غياب دام 4 عقود.

وفي مقطع فيديو نشر في “إنستغرام” للإعلان عن هذا الحدث، علق الموقع قائلا: “بعد 4 عقود، عاد المغرب..سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية..قد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية”.

وأضاف سؤال: “من برأيكم ستكون الشابة التي سترتدي التاج بثقة وتمثل المغرب على الصعيد الدولي؟”

وأشار الإعلان إلى أن المسابقة ستنظم بمنتجع حيفا يوم 12 ديسمبر المقبل، وستشارك فيها 75 متنافسة، موضحا الشروط المطلوبة للترشح لمسابقة ملكة جمال المغرب، المؤهلة لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية.

ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957، حيث مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا وفازت بها ملكة جمال البيرو غلاديس زندر.

المصدر: RT

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التعليقات
1
  • احمد

    ليس غريبا..فبعد التطبيع كل شئ ممكن ..ادعوا الله تعالى ان يحفظ اخواننا المغاربة مما يحاك ضدهم

    1

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