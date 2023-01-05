بعد 40 عاما في سجون الاحتلال.. أقدم أسير في العالم يعانق الحرية

أفرج الاحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس، عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عاما من السجن واعتبر أقدم سجين سياسي في العالم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن هيئة الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال أنزلت الأسير كريم يونس في الشارع وتركته قرب محطة للحافلات، قبل أن يتمكن عابرو سبيل من التعرف عليه والاتصال بعائلته.

وقالت الهيئة إن “قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالأراضي المحتلة، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير كريم يونس يوم 6 جانفي سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقال يونس الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه، وذلك في الخامس من ماي 2022.