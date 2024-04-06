 بعد 43 عاما من طرحها لأول مرة.. نهاية سلسلة “كابتن ماجد” الكرتونية

كشفت تقارير إخبارية عن انتهاء سلسلة “كابتن ماجد” الكرتونية بعد 43 عاما من طرحها، وذلك بعد صدور آخر نسخة نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم “الكابتن تسوباسا”، المعروفة بالنسخة العربية بـ”الكابتن ماجد”، للمرة الأخيرة، الخميس 4 أفريل 2024، في اليابان ليسدل الستار بشكل نهائي على العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

وكتب مؤلف قصص “المانغا” اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه على منصة “إكس”: “الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأني سأتمكن أخيراً من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر”.

ولفت عراب قصة المانغا التي نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة “شونين جامب” اليابانية الأسبوعية إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية.

واقتُبست السلسة خلال العقود الماضية بأشكال كثيرة، في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفيديو، حتى إنها ألهمت أساطير في كرة القدم خلال طفولتهم.

وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مئة دولة، فيما بيع من صيغتها القصصية نحو 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، لكن في جانفي الماضي، أعلن الرسام البالغ 63 عاما، انتهاء السلسلة في أفريل، عازياً ذلك إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة “المانغا”.

وكتب مؤلف السلسلة الشهييرة في رسالة إلى القراء “لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري”.

ومع ذلك، حاول الأربعاء طمأنة معجبيه من خلال الإشارة إلى أنه ينوي مواصلة “أنشطته الإبداعية”. وكتب “قصة الكابتن تسوباسا لم تنته بعد! هذه حقيقة”.

ووعد تاكاهاشي المتابعين قائلاً “بما أنه لم يعد لدي مهل نهائية أو عدد صفحات أو حجم مخطوطات ينبغي لي الالتزام به، أعتقد أنه يمكنني تقديم الترفيه لكم بحريّة أكبر”.

المصدر: وكالات