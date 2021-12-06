بعد 44 سنة من مشاركته في فيلم الرسالة.. شاهد كيف أصبح مؤدي دور الصحابي “بلال”

تحدث الممثل الليبي أحمد سالم مؤدي دور الصحابي الجليل بلال بن رباح بفيلم الرسالة، في ظهور نادر له عن قصته مع الفيلم بعد 44 سنة وتجسيده للشخصية.

وقال الممثل الليبي أحمد سالم، في حديث لقناة الشروق نيوز، عن مشاركته في فيلم الرسالة أن عددا من الأصدقاء أخبروه أن المخرج مصطفى العقاد سيلتقي عددا من الفنانين لاختيارهم بعض منهم للمشاركة في فيلم الرسالة.

وتابع الممثل الليبي قائلا: “إن العقاد كان يبحث عن شخص يمثل دور الصحابي الجليل بلال بن رباح، من السودان أوالصومال أوليبيا، وكان لي الحظ في أداء دور بقي راسخ في ذاكرة كل من شاهد فيلم الرسالة”.

وعن شائعات وفاته قال الفنان أحمد سالم، أن بعض القنوات الإعلامية تناقلت خبر وفاته داعيا وسائل الإعلام إلى التريث في نقل مثل هذه الأخبار ، مشيرا إلى أنه كان بعيدا عن أهله في تلك الفترة وهو ما سبب لهم حالة من الخوف والتوتر.

كما تحدث الفنان الليبي أحمد سالم عن تواجده في الجزائر وقال “مهما حاولت أن استعير من كلمات ستظل قاصرة عن التعبير عن الكرم الذي وجدناه في الجزائر”.