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بعد 44 يوما من الحرب على غزّة.. العدوان يخلّف 12415 شهيدا و32500 جريح

الشروق أونلاين
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بعد 44 يوما من الحرب على غزّة.. العدوان يخلّف 12415 شهيدا و32500 جريح
ح. م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء العدوان على غزة ارتفع إلى 12415، والجرحى إلى نحو 32500 جريح، وهذا بعد 44 يوما من الحرب على غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد 19 نوفمبر، أن عدد شهداء العدوان على غزة ارتفع إلى 12415، والجرحى إلى نحو 32500 جريح، وهذا بعد 44 يوما من الحرب على غزة.

وبينت وزراة الصحة الفلسطينية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.

كما أفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الجاري، لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، منهم 2000 طفل.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي.

كما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

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