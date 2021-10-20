بعد 45 سنة من الزواج.. عجوز سبعينية تضع مولودها الأول (صور)!
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعجوز هندية سبعينية، وهي تحمل بين ذراعيها أول مولود لها، أنجبته بعد 45 سنة من الزواج.
🛑 هندية تصبح أماً في سن السبعين وتنجب طفلاً بفضل التلقيح الصناعي لتصبح من أكبر الأمهات سناً في العالم. وظهرت جيفونبن راباري برفقة زوجها مالداري 75 عاماً، أمام الصحافيين تحتضن بفخر طفلها الأول بعد 45 عاماً من محاولتهما الإنجاب دون جدوى pic.twitter.com/1zrLlSOq1a
— مسك (@miskalakhbar) October 19, 2021
جيفونبن راباري، صاحبة الـ70 عامًا، وزوجها مالداري، البالغ من العمر 75 عامًا، ينحدران من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية جوجورات بالهند، وكانا يحاولان إنجاب طفل منذ عقود لكن أمنيتهما لم تتحقق إلا مؤخرا.
سبحان الله😍
بعد عدة محاولات إستمرت 45 عاماً
عجوز هندية (70 عاماً) تلد أول #طفل لها من زوجها الذي يكبرها بـ5 أعوام، بعد أن حملت من خلال تقنية #التلقيح الصناعي، حيث قال طبيبها إنها من أندر الحالات التي رآها على الإطلاق🤱🏻
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— 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) October 19, 2021
في ذات السياق أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي، تفاصيل المعجزة بالقول: “عندما جاء الزوجان إلينا لأول مرة، أخبرناهما أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهما أصرا، وقالا إن العديد من أقاربهما نجحوا”.
🇮🇳
أخبر الطبيب الوالدين عند زيارتهما له أنه من غير الممكن إنجاب طفل في هذا السن ولكنهما أصرّا وبالفعل تحقق حلمهما لتصبح “جيفونبن راباري” من أكبر الأمهات سناً في العالم#محتوى_ترند pic.twitter.com/dXSoiziQSS
— محتوى (@Mohtawaae) October 19, 2021
وأضاف: “هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.
امرأة هندية تنجب طفلها الأول في سن السبعين لتصبح واحدة من اكبر الأمهات الجدد في العالم بعد أن حملت من زوجها ذو ال 75 عامًا ابنًا من خلال التلقيح الاصطناعي
By : @q1q555
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— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 18, 2021
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها معجزة من هذا النوع فقد وضعت امرأة هندية تدعى مانجاياما ياراماتي، توأمًا من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، وكانت وقتها تبلغ من العمر 74 عامًا.
معجزة طبية! .. عجوز هندية (74 عاما) تلد توأما | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/DQgKJVY8t1
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 7, 2019