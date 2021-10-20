بعد 45 سنة من الزواج.. عجوز سبعينية تضع مولودها الأول (صور)!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعجوز هندية سبعينية، وهي تحمل بين ذراعيها أول مولود لها، أنجبته بعد 45 سنة من الزواج.

جيفونبن راباري، صاحبة الـ70 عامًا، وزوجها مالداري، البالغ من العمر 75 عامًا، ينحدران من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية جوجورات بالهند، وكانا يحاولان إنجاب طفل منذ عقود لكن أمنيتهما لم تتحقق إلا مؤخرا.

في ذات السياق أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي، تفاصيل المعجزة بالقول: “عندما جاء الزوجان إلينا لأول مرة، أخبرناهما أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهما أصرا، وقالا إن العديد من أقاربهما نجحوا”.

وأضاف: “هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها معجزة من هذا النوع فقد وضعت امرأة هندية تدعى مانجاياما ياراماتي، توأمًا من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، وكانت وقتها تبلغ من العمر 74 عامًا.