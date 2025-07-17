بعد 5 سنوات من الوفرة.. رزيق يبحث سبل تصدير الفائض الفلاحي

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المعنية بتجميد تصديرها، وهذا بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج خلال خمس سنوات متتالية.

ووفق ما أورده الخميس بيان للوزارة، فقد تم خلال اللقاء الاتفاق على “وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية”. إلى جانب “تحديد منهجية واضحة للتكفل بفائض الإنتاج وتوجيهه نحو التصدير بما يضمن توازن السوق الداخلية واستقرار الأسعار ويعزز من جهة أخرى قدرة المنتجات الجزائرية على ولوج الأسواق الخارجية بانتظام وفعالية”.

وبالمناسبة ذاتها، أكد الوزير أن تسجيل فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، إلى جانب الطلبات المتزايدة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، “يعكس التحول الإيجابي في ديناميكية الإنتاج الوطني وقدرته على التوجه نحو الأسواق الخارجية”.

كما أشار رزيق إلى أن هذه المؤشرات “تبرهن على نضج بعض الشعب الإنتاجية، ما يستدعي تعبئة الجهود لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير في إطار منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام”.