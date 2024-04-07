بعد 6 أيام من الجهود المضنية.. إستخراج جثة الشاب المصري من البئر وهذا ما كشفه أحد أقربائه!

قالت تقارير إخبارية إن السلطات المعنية في مصر استخرجت جثة الشاب المصري من البئر الذي كان عالقا فيه على عمق 30 مترا، بعد 6 أيام من الجهود المضنية.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فقد تم نقل جثمان الشاب طه محمد عبد العزيز إلى المستشفى، وصحر أحد أقاربه لموقع “العربية نت” أن عمليات البحث ظلت مستمرة إلى أن استخرج الجثمان بعد جهد كبير وعمل متواصل من الحفارات والمعدات الثقيلة للحفر في محيط البئر ومن كافة الاتجاهات للوصول إلى طه.

وقال عبدالرحيم عبدالسلام، ابن عم الشاب، إن الجثمان كان موجودا في عمق البئر على بعد 30 متراً، في حين أن عمليات الحفر وصلت إلى عمق 20 متراً طيلة الأيام الماضية، وكان الجميع ينتظر تقدمها من أجل الوصول للعمق المطلوب، مضيفاً أن طبيعة الأرض الصخرية صعّبت المهمة.

كما أكد أن محافظة المنيا لم تدخر أي جهد للمساعدة وتوفير كل الإمكانات، ومع مرور الوقت تم توفير معدات أكبر وأكثر تقدماً، موضحاً أنه تم إنجاز أعمال حفر تستغرق شهراً في المعدل الطبيعي خلال خمسة أيام فقط.

أما عن كيفية سقوط طه في الأساس، فروى قريب الضحية أن البئر مهجورة منذ وقت طويل ومغطاة، وقد مر طه بقربها ذلك في المساء حين كان متوجهاً إلى مزرعته لتناول السحور مع أبناء عمومته، وفجأة سقط داخلها إذ لم يلاحظها أو يشاهدها لضعف بصره.

وتابع أنه بعد نصف ساعة خرج أبناء عمومته للبحث عنه، ومعرفة سبب تأخره، فسمعوا صراخه صاعدا من البئر.

من جانبه، قال الدكتور هاني شحاتة، مفتش صحة المنيا، إنه بعد استخراج جثمان الشاب لن يتم دفنه مباشرة، بل سينقل إلى ثلاجة حفظ الموتى ويبقى تحت تصرف النيابة العامة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

يذكر أن السلطات المصرية كانت أعلنت في 4 أفريل 2024 وفاة الشاب، بعد أن شغلت قصته العديد من المصريين.

سقوطه أعاد للأذهان قصصا مماثلة

وأعادت حادثة سقوط الشاب المصري في بئر عمقها 23 مترا للأذهان قصصا مماثلة قضى أصحابها نحبهم أثناء المحاولات الحثيثة لإخراجهم.

وتكافح السلطات المحلية والأهالي في محافظة المنيا جنوب القاهرة، لانتشال الشاب الذي سقط في بئر مياه جوفية منذ أكثر من 30 ساعة، وسط مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي لتدخل الجهات المعنية للمساعدة في إنقاذه.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات الأمنية تلقت بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما في البئر.

وكشف شهود عيان بأن المزارع سقط عقب حصوله على وجبة الإفطار في منزله والانتقال إلى المزرعة، وقد تواصل مع بعض مرافقيه وأبلغهم بالحادثة وأنه مصاب بكسر في الذراع، وتم توفير حبل لجذبه لكن فشلت المحاولات، مؤكدين أنه كان على تواصل معهم لمدة 6 ساعات، ثم فقد الاتصال.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج المزارع، في ظل وجود صعوبات لكون الأرض صخرية.

وقال أهالي المنطقة إن المفقود من إحدى القبائل العربية الكبيرة غرب المنيا، ومتزوج وله 3 أطفال.

وكثيرا ما تقع مثل هذه الحوادث، وقد أعادت للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته حينها.

واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.

وتوفي ريان أورام البالغ من العمر 5 سنوات، يوم 5 فيفري 2022، بعد 5 أيام من سقوطه في بئر على عمق 32 مترا، في قرية إغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

وفي نفس العام والشهر توفي أيضا الطفل الأفغاني حيدر البالغ من العمر 5 سنوات أيضا، والذي سقط في بئر جنوبي البلاد، حيث وجدته فرق الحفر والإنقاذ قد فارق الحياة بعد جهود مضنية للوصول إليه.