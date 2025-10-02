بعد 6 جولات.. التطرق إلى القرارات المثيرة للجدل في يوم تقييمي لحكام النخبة

نظمت المديرية الوطنية للتحكيم، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، يوما تقييميا لأداء حكام النخبة، الذين أداروا الجولات الست الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن اليوم التقييمي الذي أشرف عليه المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، تم التطرق خلاله إلى عدد من الحالات التحكيمية والقرارات التي أثارت جدلا في المدة الأخيرة.

وأضاف موقع “الفاف” بأن هذه الجلسة كانت فرصة لفتح نقاش مثمر وبنّاء، هدفه معالجة الأخطاء، مع تثمين الممارسات الإيجابية وتثبيتها، إضافة إلى تشجيع الحكام على مواصلة الأداء وتطويره أكثر.

وعن اليوم التقييمي لحكام النخبة، قال المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارفـ، في تصريحات لقناة “الفاف” على “يوتيوب”: “بعد مرور ست جولات، ارتأينا أن نقوم بهذا اليوم الدراسي لمراجعة قرارات الحكام، خاصة في المباريات التي استعملنا فيها تقنية “الفار”، ونشاهد اللقطات باستعمال كل المعايير، حتى نقوم بتصحيح الأخطاء مستقبلا”.