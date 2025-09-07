بعد 7 سنوات من اختفائه.. سيدة تعثر على زوجها بالصدفة عبر “إنستغرام”

عثرت امرأة هندية بالصدفة على زوجها عبر منصة “انستغرام” بعد أن اختفى منذ 7 سنوات، لدرجة أن أهله اتهموها بقتله برفقة عائلتها، في حين أنه تزوج من امرأة أخرى.

ففي عام 2018 أُعلن عن اختفاء جيتندرا كومار، منذ عام بعد أن تزوج شيلو، زوجته الأولى سنة 2017، ولكن علاقتهما تدهورت في غضون عام بسبب المهر، فتركها حاملا بطفلها.

في خضم التحقيقات الجارية في قضية المهر، اختفى جيتندرا في ظروف غامضة، وقدّم والده بلاغا عن شخص مفقود سنة 2018 مما دفع الشرطة إلى بدء بحث مكثف ولكن دون جدوى.

وفي غياب أي أدلة، اتهمت عائلة جيتندرا شيلو وأقاربها بالتورط في جريمة قتل، زاعمين أنهم قتلوه وأخفوا جثته.

عاشت الزوجة المغدورة لسنوات على أمل أن يعود إليها زوجها، وفي النهاية، بعد 7 سنوات، عثرت على مقطع فيديو على إنستغرام يظهر فيه زوجها مع امرأة أخرى والتي هي زوجته الثانية.

أرادت شيلو التأكد من هوية زوجها، فذهبت إلى منزل أهله، فاشتبهوا في أنه ابنهم، لكنهم زعموا عدم وجود أي معلومات أخرى لديهم، وقالت المرأة: “لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت عائلة جيتندرا على علم بمكان وجوده”.

من جانبها، أفادت الشرطة بأن الزوجة الأولى تقدمت بشكوى رسمية ضد زوجها بموجب المادة 82 (1) الخاصة بـ “الزواج المتعدد” من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا.

وقال سانتوش كومار سينغ، مسؤول الشرطة في هاردوي “تبين خلال التحقيق أن جيتندرا تزوج امرأة أخرى في لوديانا، وتم القبض عليه بالفعل”.

وبحسب التحقيقات، فقد كان الزوج الهارب يعيش في مدينة لوديانا منذ سنوات، ويعمل في مصنع للأقمشة، ويُزعم أنه عقد قرانه مرة ثانية هناك دون أن يسأل عن زوجته الأولى وابنه الذي ولد بعد اختفائه.