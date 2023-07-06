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العالم

بعد 7 سنوات من القطيعة.. أول لقاء بين وزيري خارجيتي إيران والسودان

الشروق أونلاين
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بعد 7 سنوات من القطيعة.. أول لقاء بين وزيري خارجيتي إيران والسودان
ح.م
وزيرا خارجية إيران والسودان

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الخميس مع نظيره السوداني علي الصادق علي، للمرة الأولى منذ 7 سنوات على قطع العلاقات بين البلدين.

اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بعاصمة أذربيجان باكو.

وأكد الوزيران، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، على “حل بعض سوء التفاهم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين”.

وفي جانفي 2016، طلبت السلطات السودانية من السفير الإيراني في الخرطوم مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها في طهران.

جاء ذلك تماشيا مع وقف السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية مع إيران، على إثر الهجوم الذي تعرضت له سفارتها في  طهران وقنصليتها في مشهد.

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