بعد 7 مخالفات.. الجمارك تحجز كميات هامة من السلع المستوردة

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات هامة من السلع المستوردة بميناء الجزائر العاصمة بعد تسجيلها لسبع مخالفات لدى معالجة التصريحات الجمركية الخاصة بالاستيراد، حسبما أفاد به الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه “في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية، والمتعلقة بمراقبة الحركة الحدودية للبضائع المستوردة وتلك الموجهة للتصدير، وعلى إثر معالجة ملفات تصاريح جمركية عند الاستيراد، تم رفع سبع مخالفات جمركية تتعلق باستيراد مواد محظورة والتصريح الخاطئ من حيث الصنف التعريفي للبضائع, تمكن من معاينتها أعوان كل من المفتشية الرئيسية للفرق والمفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية, التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر-تجارة, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء”.

وعليه، فقد تم حجز 119600 وحدة من الألعاب النارية، 325224 وحدة من مواد التجميل المختلفة،12231 وحدة من لواحق الهواتف النقالة، حسب المصدر نفسه.

ووفقا للبيان، “تكرس العمليات المعاينة يقظة واحترافية أعوان الجمارك الجزائرية, كما تعكس جاهزيتها القصوى وتجندها التام في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية, ناهيك عن إسهامها الفعال في حفظ الأمن والنظام العموميين وحماية المواطن من كل ما من شأنه تهديد صحته وسلامته, وهذا من خلال سهرها الدؤوب على فرض آليات الرقابة الصارمة على عمليات التجارة الخارجية بالموازاة مع التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين والمصدرين”.