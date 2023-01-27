بعد 85 عاما من الخدمة.. إذاعة “بي بي سي العربية” تختفي

أحمد كمال سرور أول مذيع يقرأ نشرة في بي بي سي العربية في عام 1938

يتوقف البث الإذاعي لـ “بي بي سي عربي”، الجمعة في تمام الساعة الـ 2 زوالا، بتوقيت الجزائر، بعد أزيد من 85 سنة من الخدمة.

وقررت الإذاعة البريطانية، في وقت سابق، وقف البث الإذاعي بعدة لغات من أبرزها اللغة العربية، إلى جانب إلغاء مئات الوظائف عبر الخدمة العالمية.

وقالت “بي بي سي نيوز عربي”، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر إنه رغم توقف البث الإذاعي يظل محتوى “بي بي سي” بما في ذلك المحتوى الصوتي متاحا للجمهور.

وتعتبر هيئة الإذاعة البريطانيّة، إحدى أعرق وأقدم إذاعات العالم، إذ يمتدّ تاريخها إلى عام 1920، حتّى وصولها إلى انطلاقة النسخة العربيّة عام 1938، ردًّا على إذاعة “باري” التي أطلقتها إيطاليا في المنطقة العربيّة عام 1934.

وكانت انطلاقة النسخة العربيّة بمقدّمة المذيع المصري أحمد كمال سرور، في جملته الشهيرة “هنا لندن… سيّداتي سادتي… نحن نذيع اليوم من لندن باللغة العربيّة للمرّة الأولى في التاريخ”، وبلغ عدد اللغات التي تقدّم فيها هيئة الإذاعة البريطانيّة برامجها نحو 40 لغة مع نهاية الحرب العالميّة الثانية.

وقبل الإغلاق، تبثّ هيئة الإذاعة البريطانيّة حلقة أخيرة خاصّة، يحكي فيها المستمعون عن ذكرياتهم مع الإذاعة، من السودان ومصر وتشاد، وكذلك إعادة بث حوار قديم مع أم كلثوم، وإعادة بث حوار قديم وطويل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب.