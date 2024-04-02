بعض الأطراف كانت تريد استبعادي نهائيا من المنتخب.. وردي كان فوق الميدان

بعد غيابه عن "الخضر" ست سنوات.. ياسين بن زية:

كشف اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، عن سر عودته القوية إلى صفوف المحاربين، مؤكدا أن بعض الأطراف عملت المستحيل لحرمانه من حمل قميص الخضر. وقال بن زية، في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري: “بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية، ومررت بتحديات كثيرة، لكني لم أفقد الأمل بتاتا في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني”.

وأضاف: “كان هذا هدفا أساسيا بالنسبة إلي، وتسجيل الأهداف فور عودتي جعلني أشعر بسعادة بالغة”.

وواصل بن زية يقول: “أعتقد أنني في المرحلة المثالية لاكتساب الخبرة الكافية، لقد خضت العديد من المباريات، وعندما تبلغ سن 29 عاما ستفهم نفسك أكثر، وأنا أشعر بأنني أكثر نضجا الآن”.

الأطباء لم يكونوا متفائلين بعودتي وتحدّيت كل الصعاب

وعن عودته إلى المنتخب بعد غياب دام ست سنوات، قال العائد إلى التشكيلة الوطنية: “عودتي كانت تحديا شخصيا، البعض تجاهلني في الماضي لكني كنت أعمل بجد من أجل العودة، أمتلك علاقة رائعة مع جميع اللاعبين، ونحن نشكل مجموعة رائعة”.

كما أكد بن زية أن خوض تربص في الجزائر خلال أيام شهر رمضان يعد مميزا للغاية، مشددا على أن بعض الأطراف كانت تريد استبعاده نهائيا من المنتخب. وأضاف: “من الأفضل بالنسبة لنا أن نقضي شهر رمضان هنا، لنتمكن من التدرب مع المنتخب الوطني، وفي المساء يمكننا أداء صلاة التراويح هنا مع الإخوة، بصراحة إنه أمر رائع”. وختم: “هذه العودة أثلجت قلبي، لقد عملت بجهد، وكان هدفي دائمًا هو العودة إلى المنتخب، هناك الكثير ممن أرادوا أن يتركوني جانبا، لكني أعرف قيمتي”.

وفي رده على سؤال حول كيفية تجاوز الحادث المأساوي والخروج منه أقوى من أي وقت مضى، قال ياسين بن زية: “كانت أوقاتا صعبة وحزينة للغاية، لكننا مؤمنون، ونعلم بأنها أقدار الله، نحن نرتكب أخطاء في الحياة، لكننا نحاول دائما تداركها، الحمد لله أنني كنت محاطا بسند عائلي قوي، من زوجتي وأصدقائي المقربين ووكيل أعمالي، كلهم ساهموا في دعمي، ما ساعدني كثيرا في تجاوز تلك المحنة، وكما قلت سابقا، لقد وضعت دائما العودة للمنتخب الجزائري هدفا”. ليضيف: “كان علي فقط المشاركة باستمرار في المباريات مع الأندية، وتحسين أرقامي، واستعادة أفضل مستوياتي لأتمكن من الانضمام مجددا، لقد قدمت الكثير من التضحيات وفعلت العديد من الأشياء، وأنا فخور لأن ذلك تحقق، وكما يقال، العمل الشاق يؤتي ثماره وهذا ما عشته بالفعل، لم يُساورني شك، فقط الأطباء في البداية لم يكونوا متفائلين، أخبروني بأن مسيرتي لم تنته، إلا أن العودة للمستوى العالي أمر صعب، لكن طالما هناك فرصة، قررت تقديم كل ما يلزم لأصل إلى ذلك المستوى”.

يذكر، أن بن زية لاعب كارباخ أجدام الأذربجاني، قدم أوراق اعتماده مبكرا لمدرب المنتخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. وشارك بن زية أساسيا، في المباراة التي تعادل فيها منتخب “المحاربين” ونظيره الجنوب أفريقي، 3-3، مؤخرا، على ملعب نيلسون مانديلا.

وقدم بن زية مباراة في المستوى، حيث سجل هدف “الخضر” الأول في الدقيقة 22، بتسديدة قوية، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة 70، بحركة أكروباتية رائعة. وغادر اللاعب في الدقيقة 74، تحت تصفيقات الجماهير التي اكتظت بها مدرجات الملعب.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب ليون الفرنسي السابق، قد غاب عن المنتخب الجزائري لمدة 6 سنوات، حيث يعود آخر استدعاء له إلى سنة 2018، عندما كان ينشط في صفوف فنربخشه التركي.