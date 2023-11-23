بعض الجامعات رفضت تسجيلهم في “ماستر2”..  طلبة ليسانس كلاسيك يحتجون

تفاجأ طلبة ليسانس كلاسيك فئة 20% برفض بعض الكليات استقبال ملفاتهم رغم قرار وزير التعليم العالي رقم 1057 المتعلق بإدراج خريجي ليسانس كلاسيك “بكالوريا+ 4 سنوات” مباشرة في السنة الثانية ماستر.

وعرفت بعض الكليات بجامعات الجزائر العاصمة وبومرداس والجلفة وعدد من الولايات الأخرى رفض ملفات تسجيل طلبة ليسانس كلاسيك وهو ما أثار استياء العديد منهم حيث أكد طلبة ليسانس كلاسيك “باكالوريا+ 4 سنوات” علم النفس أنهم قاموا بالتسجيل في جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله بوزريعة للالتحاق بماستر 2 بعد قرار وزير التعليم العالي تحت رقم 1057 المؤرخ يوم 02أوت2023 بإدراج خريجي ليسانس كلاسيك مباشرة في ماستر 2، إلا أنهم وحسب رسالة وجهوها إلى عميد الكلية صادفوا تماطلا من الإدارة في اتخاذ القرار بحجة أن الجامعة ليس لديها رئيس.

كما دعا طلبة من الجلفة، ميلة، بجاية، وسطيف إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في التسجيل في السنة الثانية ماستر منددين بتماطل إدارات جامعاتهم في تطبيق القرار الوزاري لحد الساعة.

كما استغرب الطلبة قبول بعض الجامعات ورفض أخرى لتسجيل طلبة ليسانس كلاسيك، بل وصل الأمر في بعض الجامعات إلى تطبيق القرار في تخصصات دون أخرى، داعين إلى تدخل وزير التعليم العالي لحل الإشكال.

وبدوره علّق رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ ميلاط في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك قائلا”رغم قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعميم تسجيل حاملي شهادة الليسانس كلاسيك في ماستر 2 مباشرة، إلا أن العديد من المؤسسات الجامعية مازالت تماطل في تطبيق القرار..”

وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قرارا ينص على تسجيل الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس نظام كلاسيكي مباشرة في السنة الثانية ماستر، حيث سجلت بعض الجامعات طلبة نظام كلاسيك مباشرة في السنة ثانية ماستر، فيما ألزمت جامعات أخرى الطلبة على التسجيل في السنة أولى ماستر، وهو ما نتج عنه تذمر واسع ورفض كبير وسط الطلبة.