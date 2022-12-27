“بعض اللاعبين خونة.. قائمة المسرحين مفتوحة وأثق في حمدي لإنقاذ الشبيبة”

سبق لعبد القادر عمراني وأن كشف "تخاذل" بعض العناصر.. ياريشان:

قال رئيس شبيبة القبائل، يزيد يريشان، إنه تعرض لـ”الخيانة” من طرف بعض لاعبي الفريق منذ توليه زمام رئاسة النادي، الأمر الذي نتج عنه تواجد الفريق في المنطقة الحمراء، في الصف 14 في الترتيب العام برصيد 12 نقطة، وهو ما يجعل الشبيبة مهددة بالسقوط أكثر من أي وقت مضى، قبل أن يؤكد المسؤول الأول على النادي أنه كان مضطرا لتسريح عدد من اللاعبين حفاظا على استقرار الفريق مستقبلا.

وسبق للمدرب المستقيل، عبد القادر عمراني، وأن لمح إلى تعرض الفريق لـ”الخيانة” من قبل عدد من العناصر التي عملت على تخريب البيت القبائلي، حيث كرر ذلك عمراني في عديد المناسبات كلما كان يتعرض الفريق للهزيمة وبالخصوص في تيزي وزو، وهو الأمر الذي دفعه لرمي المنشفة بعد مدة قصيرة من تعيينه مدربا خلفا للبلجيكي جوزي ريغا.

وقال ياريشان، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الإثنين، عقب إنتهاء أشغال الجمعية العامة العادية والإستثنائية، إنه تعرضه للخيانة من قبل بعض اللاعبين، وهو ما جعله يستفيق ويحاول تصحيح كل الأخطاء التي ارتكبها منذ توليه رئاسة الفريق نهاية سبتمبر من العام المنقضي 2021، قبل أن يلمح إلى فتح تحقيق في بيت الفريق لكشف كل “المتخاذلين” قبل فوات الأوان، حيث قال بالحرف الواحد “قائمة المسرحين لا تزال مفتوحة”.

يشار أنه تم عقد أشغال الجمعية العامة العادية والاستثنائية للشبيبة، الإثنين، عقب بلوغ النصاب القانوني بحضور غالبية المساهمين، بمن فيهم الرئيس السابق شريف ملال، كما عرفت الأشغال حضور رئيس النادي الهاوي جعفر آيت مولود بالإضافة إلى كل من عاشور شلول، نسيم بن عبد الرحمان وكذا رشيد علي أزواو.