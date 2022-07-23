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بعمر الـ98 عاماً.. إيطالي يحصل على الماجستير

الشروق أونلاين
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بعمر الـ98 عاماً.. إيطالي يحصل على الماجستير
ح.م
الإيطالي جوزيبي باتيرنو

تمكن الإيطالي جوزيبي باتيرنو البالغ من العمر 98 عاماً من الحصول على لقب أكبر خريج في البلاد بعد حصوله على شهادة الماجستير في التاريخ والفلسفة.

وحصل المسن الإيطالي من جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية، على شهادة الليسانس قبل عامين، لتصبح ثالث شهادة جامعية في جعبته.

وقرر  باتيرنو المولود عام 1927، الالتحاق بالجامعة بعد أن توفيت زوجته تيريزا منذ 3 أعوام وقرر قضاء وقته في الدراسة وقد حصل على علامات كاملة من أساتذة جامعة فرشيلي.

يذكر أن باتيرنو سبق وحصل على درجة العلوم الاقتصادية والتجارية وهو في عمر الـ27 عاماً في عام 1954 من جامعة بيروجيا والثانية في علم الاجتماع عام 1990 من جامعة أوربينو وهو في الـ62 من عمره.

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