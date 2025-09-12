بعملية معقّدة.. إنقاذ شخص فُقد داخل كهف على عمق 30 متراً بقسنطينة

كان يبحث عن العسل

في تطور جديد لعملية البحث عن شخص مفقود بقسنطينة، أعلنت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، عن نجاحها في انقاذه واخراجه على قيد الحياة من كهف على عمق 30 مترا.

وأكدت ذات المصالح، في بيان جديد، أن فرق الإنقاذ، مدعومة بوحدة التدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، تمكنت من تنفيذ عملية معقّدة على عمق 30 متراً، انتهت بإخراج الضحية على قيد الحياة.

ويُذكر أن الضحية كان قد دخل الكهف في محاولة للبحث عن العسل، قبل أن يُفقد الاتصال به، ما استدعى تدخلًا سريعًا من مصالح الحماية المدنية.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على إثر بلاغ يفيد بوجود شخص مفقود داخل كهف بمنطقة زعرورة، بلدية ابن باديس، دائرة عين عبيد.

وأوضح البيان أنه “حسب المعطيات الأولية، فإن الضحية كان بصدد البحث عن العسل، حيث يبلغ قطر مدخل الكهف حوالي 60 سم فيما يتجاوز عمقه 15 متراً.”

وأضاف البيان “تم تسخير فرقة إنقاذ مدعمة بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP)، كما تم وضع فرقة الغطاسين في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، رغم أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الكهف جاف.”