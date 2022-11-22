بعيدا عن الحيوانات.. جامعة أكسفورد تتوقع بطل مونديال قطر على طريقتها

بعيدا عن الحيوانات، جاءت توقعات بطل مونديال قطر2022 ، هذه المرة من جامعة أكسفورد، وفق نموذج محاكاة عملت عليه مبني على خواريزميات.

وقيّمت جامعة أكسفورد البريطانية، المنتخبات بالتركيز على كل المباريات الدولية التي خاضها الفريق الأول منذ 2018، مرجحة فوز منتخب البرازيل باللقب السادس في تاريخه.

وأظهر السيناريو عددا من المفاجآت في دور المجموعات، متوقعا تصدر هولندا والإكوادور على التوالي للمجموعة الأولى، فيما سيخرج المنظم المنتخب القطري ومنتخب السنغال من البطولة .

وتوقعت الجامعة تأهل المنتخب الإنجليزي في المركز الأول، والمنتخب الإيراني في المركز الثاني عن المجموعة الثانية، مع خروج كل من ويلز والولايات المتحدة الأميركية.

كما توقع النموذج خروج المنتخبات العربية وباقي المنتخبات الإفريقية من الدور الأول.

وبالإضافة إلى ذلك توقع نموذج جامعة أوكسفورد أن تتأهل البرتغال في مجموعتها ثم الأوروغواي، ثم تتخطى منتخب سويسرا، على أن ينتهي مشوارها في ثمن النهائي أمام المنتخب البلجيكي.

وتوقع النموذج أن منتخب فرنسا سيتأهل في صدارة مجموعته غير أن مسيرته ستنتهي في ربع النهائي على يد بلجيكا.

وحسب ” أكسفورد” دائما فإن الأرجنتين ستتصدر مجموعتها، وتطيح بالدنمارك وهولندا على التوالي لتصطدم بالبرازيل، وينتهي طموحها في نصف النهائي أمام رفقاء نيمار.

وبخصوص المشهد الختامي لمونديال قطر، فتوقعت الجامعة أن طرفي النهائي سيكونا البرازيل وبلجيكا، على أن تكون الكأس من نصيب المنتخب البرازيلي، الذي سيتوج باللقب العالمي السادس.