بعيدا عن السيارات.. “جاك” الصينية لتطوير صناعة النسيج في الجزائر!

أطلقت آلة خياطة تعتمد الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "سيمتاكس"

أطلقت شركة “جاك” الصينية الرائدة عالميا في صناعة آلات الخياطة، بالتعاون مع شركة “سيمتاكس” وكيلها الحصري في الجزائر، أول آلة خياطة ذكية من طراز “أ 4 سي”، حيث تمثل هذه الخطوة محطة فارقة في تطوير صناعة النسيج الجزائرية.

وسيتم تركيب الآلة محليا بالشراكة بين “جاك” و”سيمتاكس” و”أورقية” بمصنع أولاد شبل في البليدة، في إطار توجه صناعي يهدف إلى نقل التكنولوجيا والخبرة الصينية إلى الجزائر، وتوسيع قاعدة التركيب المحلي للآلات الحديثة، ثم التصنيع.

وتتميز آلة “أ 4 سي” الجديدة بدمج الذكاء الاصطناعي عبر تقنيات متطورة، صُممت بمساهمة عدة خبراء في هذا المجال، لمعالجة أبرز تحديات الخياطة الحديثة، مثل انقطاع الخيط وعدم استقراره وقوة سحب الأقمشة، كما تتيح هذه التقنية تنفيذ مهام متعددة في وقت قياسي مقارنة بالآلات التقليدية، بفضل ميكانيزمات مبتكرة غير مسبوقة، حيث تم تجريبها على أكثر من 200 ألف قطعة قماش بكفاءة عالية.

وتمثل الآلة نقلة نوعية لورشات الخياطة الصغيرة والمتوسطة التي حضرت حفل الإطلاق، إذ توفر حلولاً تقنية متقدمة تسهّل الإنتاج وتحسّن الجودة، ما يعزز تنافسية صناعة النسيج في السوق الجزائرية.

وبعيدا عن قطاع السيارات الذي اشتهرت به، تعتبر شركة “جاك” الصينية أكبر مصنّع لآلات الخياطة في العالم، إذ حافظت على ريادتها للسوق الدولية لمدة 14 عاما متتالية بفضل استثماراتها المكثفة في البحث والتطوير.

وتعمل بالشراكة مع “سيمتاكس” في الجزائر على تطوير مهارات الكفاءات المحلية من خلال التكوين المستمر وإرسال فرق جزائرية للتدريب بالخارج، في خطوة تعكس التزام الطرفين بجعل الجزائر مركزا إقليميا لتطوير صناعة الخياطة والنسيج.

وفي تصريح لـ”الشروق”، كشف هاري تشانغ، مدير مبيعات السوق الجزائري، على مستوى شركة “جاك”، عن ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح الصناعي والتجاري في الجزائر، حيث أكد أن البلاد تجاوزت مرحلة تقييد استيراد السلع نحو تسهيل دخول منتجات وآلات متطورة، بفضل موافقات حكومية جديدة سمحت بتوسيع خيارات الاستثمار أيضا.

وأوضح تشانغ أن جاك أطلقت بالتعاون مع المتعامل المحلي “سيمتاكس” آلة خياطة أوتوماتيكية متطورة تُركَّب في الجزائر بينما تُصنّع أجزاؤها الأساسية في الصين، مشيرا إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا من شأنه “تقليل حجم العمالة اليدوية، ورفع جودة المنتجات وكفاءتها بشكل لافت”.

وأكد أن تعقيد هذه الآلة وكثرة مكوناتها يجعل تركيبها محليا الخيار الأمثل في الوقت الحالي، إذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنه أبدى تفاؤله بقدرة الصناعة الجزائرية مستقبلا على تصنيعها بالكامل محليًا، “خاصة مع تزايد الاهتمام الحكومي بقطاع الصناعات ودعم الاستثمار في الآلات الحديثة”.

ولفت المتحدث الصيني إلى أن تطوير خطوط الإنتاج بهذه التقنيات المتقدمة سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل الجزائري، من خلال زيادة الطلب على اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة في التحكم بالآلات الذكية.

من جهته، امتدح لؤي أبو رشيد، مسير شركة “سيمتاكس”، آلة الخياطة الجديدة التي تم إطلاقها محليا بسعر تنافسي، وقال في تصريح لـ”الشروق” إن شركته ركّبت هذه الآلة المتطورة في معمل بالشراكة مع شركة “جاك” في أولاد شبل بالبليدة مع آلات أخرى، في إطار تعاون جزائري-صيني يجمع خبرات محلية وخبرة الشريك الصيني.

وكشف أبو رشيد أن المشروع بدأ عبر برامج تكوين منذ سنة 2023، قبل أن ينطلق رسميا سنة 2025، موضحا أن “الشركة واجهت في البداية تحديات كبيرة في عمليات الصيانة والتصليح، لكنها اليوم تركّب الآلات محليا بنجاح وتوفّر الدعم الفني للسوق الوطنية”.

وأوضح أن القدرة الإنتاجية الحالية تتراوح بين 150 إلى 200 آلة خياطة يوميا، في حين أن حاجة السوق الجزائرية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف، ما يجعل هدف الشركة “الوصول إلى إنتاج 1000 آلة يوميًا خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار إلى أن نسبة الإدماج المحلي في تصنيع هذه الآلة بلغت 70 بالمائة، مع مساع متواصلة لرفعها في السنوات المقبلة، مضيفا: “وجدنا كل التسهيلات من السلطات العمومية، ونركز حاليا على دعم الورشات الصغيرة عبر تزويدها بآلات حديثة ترفع إنتاجيتها وتنافسيتها”.