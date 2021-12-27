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رياضة
بفارق هدف واحد على الكيني مايكل أولونغا

بغداد بونجاح ثاني أحسن هداف في البطولة القطرية

ع.ع
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بغداد بونجاح ثاني أحسن هداف في البطولة القطرية

يحتل لاعب السد القطري، الدولي الجزائري بغداد بونجاح المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة القطرية للموسم الكروي 2021-2022، بفارق هدف واحد عن المتصدر مهاجم نادي الدخيل، الكيني مايكل أولونغا وذلك مع ختام منافسات الجولة العاشرة للبطولة.

وكان أولونغا الذي يملك في رصيده 12 هدفًا قد سجل ثنائية لفريقه خلال المواجهة التي جمعته بالسد المتصدر في الجولة التاسعة والتي انتهت بالتعادل (3-3)، متقدما بفارق هدف واحد على منافسه المباشر، الجزائري بغداد بونجاح (السد) برصيد 11 هدفا. من جهة أخرى، نجح السد في الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 28 نقطة بعد انتصاره على الخور (3-0) محققا انتصاره التاسع هذا الموسم، وبفارق ست نقاط عن منافسه المباشر الدخيل الذي سقط في فخ الخسارة أمام أم صلال (2-1).

وسيشارك بغداد بونجاح الذي توّج مؤخرا بالكأس العربية فيفا-2021 على حساب تونس (2-0) بعد الوقت الإضافي، في النسخة 33 لكأس إفريقيا للأمم-2021 (المؤجلة لعام 2022) من 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022 بالكاميرون.

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