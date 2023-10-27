رابطة الأبطال الآسيوية

اختير الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة لدور المجموعات من رابطة أبطال آسيا لكرة القدم، نظير تألقه الكبير رفقة ناديه السد القطري، خلال المواجهة التي فاز بها فريقه بسداسية كاملة على نادي الفيصلي الأردني.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة X، أن بغداد بونجاح أبدع وتألق واختير ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من رابطة أبطال آسيا، موضّحة أن بروز اسم المهاجم الجزائري في هذه القائمة يعود أساسا إلى

تألقه مع ناديه السد، في المواجهة التي جمعتهم بفريق الفيصلي الأردني.

وقال بونجاح بعد تسجيله لثلاثية أمام الفيصلي الأردني: “حققنا فوزا ثمينا كنا في أشد الحاجة إليه من أجل التمسّك بحظوظنا في بلوغ الدور المقبل، لقد حاولنا واجتهدنا وكان علينا الفوز خاصة أن المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا، الذي أهديه هذا الفوز الكبير، وأشكرهم على مساندتهم غير المحدودة، يجب البناء على هذا الانتصار والتركيز بقوة في المباراة المقبلة أمام الفيصلي في الأردن، لأنها لن تكون سهلة على الإطلاق، هذه المباراة ستكون الأمل الأخير للمنافس، بينما سنبحث نحن بقوة عن الفوز لنواصل المسيرة في المجموعة، من أجل التنافس على التأهل”.

يذكر أن بغداد بونجاح، سجل في المباراة ثلاثة أهداف، ساهم من خلالها، في فوز السد على نادي الفيصلي الأردني، مساهما في إحياء حظوظ فريق السد في التأهل للدور المقبل في المنافسة، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

ويعتبر “هاتريك” بونجاح في مواجهة الفيصلي، الأول لنادي السد منذ 2015 في منافسة رابطة الأبطال، إذ يعد المهاجم إبراهيم خلفان آخر من سجل نفس العدد من الأهداف في مباراة واحدة لفريق السد في المنافسة الآسيوية.