بغداد بونجاح على موعد مع تتويج جديد

سيكون الدولي الجزائري بغداد بونجاح على موعد جديد مع التتويجات، عندما يواجه أمسية الجمعة مع فريقه السد نادي الريان في كأس أمير قطر.

وسيشهد النهائي مواجهات أبرزها بين المهاجم بغداد بونجاح، والفرنسي يوهان بولي مهاجم الريان وهداف المسابقة بـ3 أهداف.

ويعتبر الدولي الجزائري أفضل هداف في تاريخ مواجهات الفريقين خلال السنوات العشر الأخيرة برصيد 14 هدفا، يليه زميله حسن الهيدوس برصيد 8 أهداف، وأكرم عفيف والجزائري يوغرطة حمرون ولكل منهما 6 أهداف.

وسيكون نهائي كأس أمير قطر، أيضا مناسبة لافتتاح ملعب الثمامة المونديال، سادس ملاعب مونديال قطر 2022 .