بغداد بونجاح في طريقه إلى الشباب السعودي

ينتهي عقده في جوان المقبل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، من ضم مهاجم فريق السد القطري، اللاعب الجزائري بغداد بونجاح.

وكان بونجاح على وشك الانضمام إلى الشباب، في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بعض الاشتراطات من لجنة الاستقطابات حالت دون إتمام الصفقة رغم اتفاق كل الأطراف. وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن إدارة الشباب قدّمت عرضا لمدة عامين للمهاجم الجزائري مقابل 6 ملايين يورو عن كل موسم.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المنتظر أن يتفق الطرفان قريبا، ويوقّعا العقد، لا سيما في ظل رغبة بونجاح باللعب في دوري “روشن” السعودي، وتمثيل الشباب الموسم المقبل. وأوضحت الصحيفة، أن بونجاح يرغب في الانضمام إلى كوكبة من النجوم العالميين المنتمين إلى البطولة، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر. ودخل اللاعب الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وينتهي عقد الجزائري مع السد في جوان المقبل، وفضّل عدم التجديد، والرحيل بعد ثمانية أعوام قضاها مع الزعيم القطري، وحقق فيها العديد من البطولات المحلية. ولعب المهاجم 24 مباراة مع السد الموسم الجاري 2023-2024، وسجل 13 هدفا، وصنع 4، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”.