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رياضة
بعدما أصبح بديلا مع السد في رابطة الأبطال

بغداد بونجاح في طريق الرحيل نحو الدوري السعودي

سمير حمزة
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بغداد بونجاح في طريق الرحيل نحو الدوري السعودي

يتجه الدولي الجزائري، بغداد بونجاح لمغادرة ناديه السد القطر والبطولة القطرية من خلال الانتقال إلى البطولة السعودية، فيما يبقى خيار العودة من جديد نحو البطولة التونسية ممكنا أيضا.

وبحسب عديد المصادر الاإعلامية، فإن الوضعية غير العادية التي أصبح يعيشها بونجاح في الأسابيع الأخيرة مع ناديه السد القطري، من لاعب أساسي إلى لاعب بديل، وهو ما عكسه استبعاده مؤخرا من طرف المدرب الإسباني خافي غارسيا، الذي فضّل عدم الاعتماد عليه في لقائي رابطة أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني، قد تدفع المهاجم الدولي الجزائري إلى تغيير الأجواء.

وما يزيد من نسبة ذهاب بغداد بونجاح عن السد، حسب ما أكدته مصادر قريبة منه، هي العروض المغرية التي تلقاها من طرف بعض الأندية السعودية التي تريد الاستفادة من خدماته، وفي مقدمتها نادي النصر.

واستنادا لموقع “العربي الجديد” القطري، فإن نادي النصر السعودي يرى في بونجاح المهاجم الأفضل الذي بإمكانه قيادة هجوم الفريق وتعويض مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي فضّل ترك النادي والانتقال إلى تشكيل الغريم الاتحاد السعودي.

وبالرغم من رغبتها الكبيرة في ضم اللاعب الجزائري، لن تكون مهمة إدارة النصر السعودي أو أي نادي آخر سهلة، وهذا بسبب العقد الطويل الذي كان أمضاه بونجاح مع السد القطري، ما يجعل النادي الذي يريده الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة السد، علما وأن بونجاح ما زال مرتبط مع السد إلى غاية سنة 2024.

يذكر أن بونجاح يمر بفترة فراغ جعلته يخسر مكانته مع نادي السد وأيضا مع المنتخب الوطني، حيث كان الناخب الوطني جمال بلماضي استغنى عنه في المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون ضمن تصفيات مونديال 2022 بقطر.

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