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رياضة
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بغداد بونجاح هدافا من جديد.. وينقذ السد من الهزيمة

سمير حمزة
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بغداد بونجاح هدافا من جديد.. وينقذ السد من الهزيمة

للجولة الثانية على التوالي، تمكن الدولي الجزائري، بغداد بونجاح من استعادة حسه التهديفي مع ناديه السد القطري، وقيادته لتسجيل تعادل بطعم الفوز، في خرجته الثانية التي جمعته، مساء الثلاثاء أمام أم صلال (1ـ1)، وتجنب خسارة أخرى بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام المرخية (3ـ4).

وكان المهاجم الجزائري نجم المباراة من جانب السد، من خلال الهدف الجميل الذي سجله في شباك أم صلال، بقذفة قوية من خارج منطقة الـ18متر، سمحت لبونجاح بإضافة ثاني أهدافه هذا الموسم وأنقذت “الزعيم” من هزيمة ثانية كانت ستكون قاسية عليه.

وكان السد سقط في فخ الخسارة أمام المرخية بنتيجة 3-4 في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر، وهي المباراة التي كانت عرفت أيضا تسجيل بونجاح أحد أهداف فريقه الثلاثة.

التعادل الذي سجله رفقاء بونجاح، سمح للسد بتحقيق أول نقطة له هذا الموسم، وهو ما يسمح له باحتلاله المركز السابع مؤقتا في جدول ترتيب الدوري القطري بفارق الأهداف أمام منافسه أم صلال.

وبالرغم من فشله في تسجيل الفوز أمام أم صلال، إلا أن أداء رفقاء الدولي الجزائري هذه المرة كان أفضل بكثير مما قدموه في المباراة الأولى امام المرخية، لاسيما على مستوى خطي الوسط والدفاع الذي كان تلقى أربعة أهداف في الجولة الأولى، وهذا في غياب عديد اللاعبين الأساسيين في التشكيلة.

من جهته، أكد بونجاح من خلال هدفه الثاني في المباراة الثانية للسد استعادته لحسه التهديفي، وتجاوزه فترة الفراغ التي كان عاشها نهاية الموسم الماضي. وإلى جانب الهدف الذي سجله، حاول مهاجم الخضر حمل هجوم فريقه للضغط وتحقيق الانتصار لكن المراقبة الدفاعية القوية حرمته من تسجيل أكثر من هدف.

وينتظر أن يكون للهدفين اللذين أحرزهما بونجاح مع انطلاق الموسم الجديد دفعة معنوية قوية بالنسبة له واستعادة ثقته في نفسه وإمكانياته، من أجل أداء موسم مميز والعودة بقوة للتشكيلة الأساسية للسد، على عكس الموسم الماضي، الذي كان فيه ظلا لنفسه ما جعله يفقد مكانته مع السد وأيضا مع المنتخب الوطني.

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