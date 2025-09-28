بغداد بونجاح يحلم بالمشاركة في كأس العالم

أنقذ نادي الشمال من الخسارة أمام قطر

أنقذ الدولي الجزائري، بغداد بونجاح فريقه الشمال من الخسارة وقاده لتحقيق تعادل بطعم الفوز أمام نادي قطر، بنتيجة 1-1، في المواجهة التي جمعتهما أول السبت، لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وكان هدّاف “الخضر” رجل المباراة ووراء ضربة الجزاء التي جاء بفضلها هدف التعادل لفريق الشمال الذي جاء في الرمق الأخير من المباراة عن طريق أوميد إبراهيمي.

وبهذا التعادل، يحتل الشمال صدارة ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 14 نقطة، رفقة منافسه فريق قطر، غير أن زملاء بونجاح يتفوقون بفارق الأهداف، وثالثًا يأتي فريق الغرافة الذي جمع 13 نقطة من 6 جولات.

وبعد نهاية المباراة، تحدث بونجاح عن المواجهتين القادمتين للمنتخب الوطني في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل أمام الصومال وأوغندا، وقال: “نعد الجماهير أن نقدم مباراة كبيرة ضد الصومال ونفرحهم ونتأهل إلى كأس العالم”.

وعما إذا كان سيمثل لعب المباراتين في الجزائر ميزة للمنتخب واللاعبين، قال بونجاح: “أكيد، اللعب أمام جماهيرك وفي ملعبك، جمهورنا يعشق كرة القدم، إن شاء الله نحن جاهزون 100% وسنفرحهم إن شاء الله”.

ولم يخفي بونجاح حلمه في المشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال أمريكا، قائلا: “أكيد إن شاء الله”.

ولم يسبق لصاحب الـ34 سنة أن لعب نهائيات كأس العالم، حيث يأمل هذه المرة أن يحقق حلمه بالمشاركة في العرس الكروي العالمي قبل الاعتزال، اعتبارا أنه يلعب أعوامه الدولية الأخيرة.

وظهر بونجاح في 79 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، تمكن خلالها من تسجيل 34 هدفًا فضلًا عن تقديمه 13 تمريرة حاسمة، ويظل الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر أعظم إنجاز دولي حققه اللاعب مع “محاربي الصحراء”.

يذكر أن ثلاثة نقاط فقط تفصل المنتخب الوطني عن ترسيم تأهله إلى المونديال، حيث يتصدر المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 19 نقطة من 8 جولات، متقدما الثنائي أوغندا وموزمبيق بـ15 نقطة.