بغداد بونجاح يقود فريقه الشمال لانتصار جديد

واصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، عروضه القوية في البطولة القطرية لكرة القدم، بعد أن قاد فريقه الشمال القطري، مساء السبت، لتحقيق فوز كبير على نادي أم صلال بنتيجة (5-0)، برسم الجولة التاسعة من عمر البطولة.

وسجل بونجاح الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ38، مؤكدا به مرة أخرى، نجاعته الهجومية وحسه التهديفي العالي، ورفع به رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 9 مباريات خاضها بقميص ناديه هذا الموسم.

ولم يكتف المهاجم الجزائري بالتسجيل فقط، بل كان حاضرا كذلك في صناعة اللعب وقيادة الخط الأمامي لفريقه معتمدا في ذلك على ذكائه وتحركاته المدروسة، ما ساعد فريق الشمال على فرض سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع نادي الشمال رصيده إلى 17 نقطة ليعتلي وصافة الترتيب العام، مواصلا نتائجه الإيجابية بفضل الانسجام الكبير بين جميع خطوطه وتألق نجمه بونجاح الذي بات أحد أبرز مفاتيح قوته الهجومية.