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سيلعب الفريق أربع مباريات ودية تحضيرية

بغداد بونجاح ينضم لتربص السد في النمسا

الشروق أونلاين
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بغداد بونجاح ينضم لتربص السد في النمسا

دشن الأحد السد تدريباته في تربصه التحضيري الخارجي، بمنطقة سيفيلد تيرول مقر إقامة الزعيم بالنمسا.

وشهدت التدريبات مشاركة قوية للمحترف الجزائري بغداد بونجاح، والذي انضم لتدريبات الزعيم عقب وصول البعثة السبت الماضي، حيث كان متواجدا في عطلة خارج الجزائر، بعد مشاركته مع المنتخب الجزائري في المباراتين أمام أوغندا في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس افريقيا 2025، ومواجهة تونس وديا التي لعبت بمدينة عنابة.

واجتمع خوانما مدرب الزعيم، باللاعبين لشرح برنامجه المعد خلال فترة التربص التحضيري والغرض منه، كما ذكر الموقع الرسمي للسد.

وأدى الفريق تدريبات اليوم على فترتين، حيث شهدت الفترة الصباحية تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن تشهد الفترة المسائية تدريبات الكرة والتي شملت طريقة التحرك واللعب من لمسة والضغط المستمر على المنافس.

ويغيب عن التربص نجوم المنتخب القطري لارتباطهم بالمشاركة مع العنابي في بطولة الكأس الذهبية، وعلى رأسهم الثنائي مشعل برشم وطارق سلمان. وسيلعب السد أربع مباريات ودية في التربص، إلى جانب التدريبات الفنية والبدنية والتي ستجهز الفريق للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الإسباني خوانما.

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