بغية مواجهة الموجة الرابعة لكورونا.. رفع القدرة الإنتاجية للأدوية

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن رفع القدرة الإنتاجية للأدوية المستعلمة في علاج كورونا وهذا من خلال تسخير المؤسسات الصيدلانية.

وأوضحت الوزراة في بيان لها، الثلاثاء، أنها قامت بتسخير المؤسسات الصيدلانية بغرض رفع القدرة الانتاجية للأدوية المستعملة في البروتوكول الصحي لكوفيد-19 وتجنيد عمال هذه المؤسسات.

كما ألزمت الوزارة بإرسال البرامج التقديرية للإنتاج وتوزيع هذه الأدوية خلال الفترة الممتدة من (20جانفي إلى 02 مارس)، إلى مديرية اليقظة الإستراتجية، مع تحديد الكميات الموزعة والمؤسسات الصيدلانية لتوزيع بالجملة المعنية.

وشدد على ضرورة التصريح الأسبوعي بحالة المخزون والكميات الموزعة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.

وزارة الصناعة الصيدلانية “تستنفر” منتجي الأكسجين الطبي

وفي 11 جانفي 2022، كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن تسخير مختلف مؤسسات إنتاج الأكسجين على المستوى الوطني، من أجل ضمان التموين المستمر لمختلف المؤسسات الاستشفائية في ظل الموجة الرابعة.

وحسب بيان للوزارة “فقد ترأس السيد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد هذا الاثنين 10 جانفي 2022 بمقر الوزارة، اجتماع تنسيق ومتابعة مع مختلف منتجي الأكسجين بالجزائر : Lingaz، calgaz ، Aures، petro air ،SARL gas industriel et AQS ،Rayanox ،Maghrebin des Gazs ،sider ،Tosyali. وذلك بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الطاقة والمناجم و الصناعة”.

وأوضح “تم خلال الاجتماع تسخير مختلف مؤسسات إنتاج الاكسجين، حيث أعطى السيد الوزير تعليمة بضمان تعبئة قصوى لمختلف حاويات التخزين وقارورت الأكسجين الموزعة على كامل التراب الوطني“.

وأضاف “وعليه يطلب من منتجي الأكسجين إبلاغ المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية في أقرب الآجال وبشكل أسبوعي عن برامج تخزين الأكسجين وعن حظيرة القارورات المتداولة في المخزن”.

وتابع “سمح الاجتماع أيضا بمراجعة الوسائل اللوجستية الخاصة بالنقل بمختلف مؤسسات الإنتاج، يتألف الأسطول المخصص لنقل الأكسجين الطبي من 69 شاحنة ذات طاقات مختلفة.

وأشار إلى “يتم تدعيم هذه الطاقة بـ 14 شاحنة ذات 000 20 لتر التابعة لمجمع سوناطراك، أي قدرة إجمالية مقدرة 000 445 1 لتر في الدورة”.