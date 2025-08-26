بـريـد الـجـزائـر يُـحـذّر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن رصدها في الآونة الأخيرة محاولات احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية مزيفة تتضمن روابط وهمية تُحاكي الصفحة الرسمية للمؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الروابط تهدف إلى سرقة المعطيات الشخصية والسرية للزبائن، على غرار أرقام الحسابات وكلمات السر.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن الصفحات الرسمية لبريد الجزائر هي فقط:

كما شددت على أن التطبيقات الرسمية للمؤسسة هي فقط:

تطبيق “بريدي موب”: (https://play.google.com/store/apps/details).

Eccp”: (https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp)“

ودعت بريد الجزائر زبائنها إلى عدم الضغط على أي روابط مشبوهة تصلهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وعدم إدخال بياناتهم الشخصية إلا بعد التأكد من صحة وأمان الصفحة.

كما حثت المؤسسة جميع المواطنين على التحلي بالحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهذه المحاولات الاحتيالية.