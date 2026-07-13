بـ 8 آلاف سيارة إضافية.. الجزائر تدعم نمو ستيلانتيس في الشرق الأوسط وأفريقيا

ساهمت السوق الجزائرية في دعم أداء شركة ستيلانتيس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سجلت تسليمات المجموعة ارتفاعًا بنحو 8 آلاف مركبة، مدفوعة باستمرار نمو مبيعات سيارة فيات دوبلو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية المتخصصة “نوفا نيوز”.

وأفادت الوكالة أن ستيلانتيس سجلت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 جوان 2026 تسليمات عالمية قدرت بـ 1.6 مليون مركبة، بزيادة بلغت 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن النمو العالمي كان مدفوعًا أساسًا بأداء أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الكبرى.

وحسب المصدر ذاته، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعًا طفيفًا في التسليمات خلال الربع الثاني من 2026، بانخفاض قدره 4 آلاف وحدة، أي بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي، غير أن الجزائر خالفت هذا الاتجاه بعدما حققت نموًا بنحو 8 آلاف مركبة، إلى جانب ارتفاع أقل في المغرب بفضل زيادة حجم المبيعات.

وأوضحت وكالة نوفا أن هذا الأداء الإيجابي في الجزائر ارتبط بشكل رئيسي بالطلب المتواصل على سيارة فيات دوبلو، التي تواصل تعزيز حضور العلامة الإيطالية في السوق المحلية.

وفي المقابل، سجلت تسليمات ستيلانتيس انخفاضًا في بعض أسواق المنطقة، حيث تراجعت في تركيا بحوالي 8 آلاف وحدة بسبب ظروف السوق غير المواتية، كما انخفضت الشحنات نحو دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 50 بالمائة.

وعلى المستوى العالمي، سجلت ستيلانتيس نموًا قويًا في أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت التسليمات خلال الربع الثاني بنحو 122 ألف وحدة، أي بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالعام السابق، فيما زادت في أوروبا الكبرى بحوالي 39 ألف وحدة، بنسبة 5 بالمائة، مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتنامي الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل.

وأضافت الوكالة أن الطرازات الجديدة المبنية على منصة سمارت كار ساهمت بشكل كبير في نمو مبيعات المجموعة بأوروبا، بعدما حققت سيارات سيتروين C3 وC3 إيركروس، وأوبل/فوكسهول فرونتيرا، وفيات غراندي باندا نحو 41 ألف وحدة إضافية، بزيادة 51 بالمائة على أساس سنوي.

كما دعمت سيارة جيب كومباس الجديدة نتائج المجموعة في فئة المركبات المتوسطة بإضافة نحو 8 آلاف وحدة، بينما قابل ذلك تراجع بحوالي 28 ألف وحدة في تسليمات بعض طرازات الجيل السابق من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، من بينها جيب أفنجر، فيات 600، أوبل موكا، وبيجو 2008.

وسجلت علامة ليبموتور بدورها ارتفاعًا في التسليمات بنحو 25 ألف وحدة لتصل إلى 33 ألف مركبة، مدفوعة بالطلب القوي على طرازي T03 وB10.

وفي أمريكا الجنوبية، انخفضت تسليمات ستيلانتيس بنحو 7 آلاف وحدة، أي بنسبة 3 بالمائة، متأثرة خصوصًا بتراجع السوق الأرجنتينية بحوالي 25 ألف وحدة، رغم نمو السوق البرازيلية بنحو 21 ألف وحدة.

كما حافظت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على استقرار تسليماتها مقارنة بالعام السابق، عند مستوى 16 ألف مركبة خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق ما نقلته وكالة نوفا نيوز.