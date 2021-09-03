بـ28 مباراة دون هزيمة وثاني أكبر انتصار في التاريخ.. “الخضر” يواصلون تحطيم الأرقام!

دكوا شباك جيبوتي بـ8 أهداف في افتتاح تصفيات "المونديال"

سليماني رجل المباراة وعلى بعد هدف من معادلة رقم تاسفاوت

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، وتحطيم الأرقام القياسية، وهذا عقب اكتساحه منتخب جيبوتي بنتيجة 8-0، في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وبهذه الانطلاقة النارية، حصد المنتخب الوطني أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن نظيره بوركينافاسو الذي انتصر على النيجر بهدفين دون رد.

ووصل المنتخب الوطني بعد الفوز على جيبوتي، لمباراته رقم 28 دون هزيمة في سابقة تاريخية لكرة القدم الافريقية، حيث ومنذ الخسارة أمام منتخب البينين في 16 أكتوبر 2018 بالعاصمة كوتونو، ضمن تصفيات أمم إفريقيا التي لعبت بعد ذلك في مصر في صائفة 2019 وتوج بها “الخضر” على حساب منتخب السنغال، لم يتذوق رفقاء القائد رياض محرز طعم الهزيمة، محطمين بذلك الرقم القياسي في “سلسلة اللاهزيمة” الذي كان بحوزة المنتخب الإيفواري بـ26 مباراة متتالية دون خسارة فقط.

وبات أشبال المدرب بلماضي مستهدفون من قبل كل المنتخبات الافريقية في الوقت الراهن، في محاولة منهم لإلحاق أول هزيمة بهم، ولكن ولحد الساعة فإن رفقاء محرز صامدون ويواصلون سلسلة النتائج الإيجابية بثبات وعزيمة كبيرتين دون الإنقاص من قيمة المنافسين والإصابة بالغرور.

وفضلا عن ذلك كانت الفرصة في مواجهة جيبوتي لهداف المنتخب الوطني إسلام سليماني لاعب ليون الفرنسي، الذي بات على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة عبد الحفيظ تاسفاوت كأفضل هداف في تاريخ “الخضر” بـ35 هدفا، وهذا بعد الرباعية التي سجلها في اللقاء وبلوغه الهدف رقم 34 مع المنتخب في مسيرة مستمرة منذ عام 2012. ونصب سليماني نفسه رجلا للمباراة أمام جيبوتي دون منازع، وحصل على علامة 9 من 10 وفق عديد المواقع المتخصصة في الإحصائيات.

إلى ذلك، فإن الفوز على جيبوتي بنتيجة (8-0) يعتبر ثاني أكبر نتيجة في تاريخ المنتخب الوطني منذ الاستقلال والأثقل منذ النتيجة العريضة المحققة أمام اليمن في الدورة الثانية من كأس فلسطين يوم 17 أوت 1973، وذلك بنتيجة (15-1) بقيادة المدرب نصر الدين آكلي في ملعب مدينة بنغازي الليبية.

وقبل هذه المباراة كانت النتيجة التي حققها أشبال المدرب كريستيان غوركوف في 19 نوفمبر 2015 أمام تنزانيا بـ7-0، بملعب مصطفى تشاكر في إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس العالم 2018 بروسيا، هي الأثقل والتي حققها الجيل الحالي، قبل مواجهة جيبوتي التي تعتبر بمثابة رقم قاسي جديد يضاف إلى رصيد هذا الجيل من “محاربي الصحراء”.