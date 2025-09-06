بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

كشف موقع “دروب سايت نيوز” أن شركة “غوغل” أبرمت اتفاقا بـ45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للترويج للرواية الصهيونية وطمس جرائمه في غزة.

وأفاد الموقع في تقرير له بأن “شركة غوغل، بموجب عقد مدته 6 أشهر بقيمة 45 مليون دولار، أبرمته مع نتنياهو، ستساهم في الترويج لرسائل حكومة الاحتلال، والتقليل من شأن الأزمة الإنسانية في غزة”.

وحسب الموقع، فإن العقد قد وُقّع أواخر جوان الماضي، ويصف غوغل بأنها “جهة رئيسية” في دعم استراتيجية نتنياهو للعلاقات العامة.

ووفقا للتقرير، تُدار الإعلانات عبر يوتيوب ومنصة “غوغل ديسبلاي آند فيديو 360″، وتُوصف في الوثائق الحكومية الصهيونية بأنها “هاسبارا”، وهو مصطلح عبري يُترجم غالبا إلى “دعاية”.

وتُظهر السجلات أن الكيان أنفق أيضا 3 ملايين دولار على الإعلانات عبر منصة شركة “إكس” الأميركية، و2.1 مليون دولار عبر منصة “أوت برين” العبرية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك “إن السلطات قد تُطلق حملة رقمية لتوضيح عدم وجود سياسة تجويع بغزة وعرض البيانات”.