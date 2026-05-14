بفضل الأمطار: هذا ما بلغته نسبة امتلاء السدود هذا الشهر

أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عبد اللطيف عزيرة، اليوم الخميس 14 ماي، بأن نسبة امتلاء السدود في الجزائر ناهزت 60 %، بفضل تساقط كميات معتبرة من الأمطار خلال هذه السنة.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أوضح عزيرة أن كميات الأمطار التي سقطت هذه السنة عبر التراب الوطني سمحت بالرفع من منسوب المياه المخزنة في السدود إلى 4.6 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء بلغت 59.55 %، ولفت إلى أنه مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فإن هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 20 نقطة مئوية.

وأشار المسؤول إلى أن هناك 20 سدا بلغت نسبة امتلائها حاليا 100 %، من بينها سد بني هارون (ولاية ميلة)، وسد تيشي حاف (ولاية بجاية)، وسد بوحنيفية (ولاية معسكر).

وبخصوص تنظيف السدود من الطمي والأوحال، أشار عزيرة إلى أن الوكالة ستطلق قريبا حملتها الرابعة لتنظيف السدود، بهدف إزالة 10 ملايين متر مكعب من الأوحال، مضيفا أن الوكالة تقوم أيضا بأبحاث بالتعاون مع الجامعات، بغرض استعمال ذلك الطمي في صناعة مواد البناء وكذا الفلاحة.

أما بخصوص مشاريع القطاع، فأفاد المسؤول بأن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تعمل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على مستوى عديد السدود، لا سيما سد بني هارون.

كما أكد ان الوكالة شرعت في إطلاق مشروع رقمنة تسيير السدود، الذي سيدمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنه ينتظر دخول خمسة سدود حيز الخدمة خلال السنة الجارية بطاقة إجمالية إضافية تقدر بـ 250 مليون متر مكعب، تضاف إلى 82 سدا قيد الاستغلال.