بفضل الخماسية.. هالاند يحطم أرقاما قياسية بالجملة

حطم اللاعب النرويجي إرلينغ هالاند عدة أرقام قياسية في مباراة ناديه مانشستر سيتي أمام لايبزيغ، التي حسمها “السيتي” بسباعية نظيفة.

وبات هالاند ثالث لاعب في التاريخ، والأول منذ تسع سنوات، يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وكان لويز أدريانو آخر لاعب يحقق هذا الإنجاز في أكتوبر 2014 عندما تغلب شاختار دونيتسك على باتي بوريسوف بسباعية خارج أرضه.

وجاء إنجاز أدريانو بعد عامين من إحراز ليونيل ميسي خمسة أهداف مع برشلونة ضد باير ليفركوزن على ملعب كامب نو.

وسجل هالاند حتى الآن 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو أكبر عدد سجله لاعب من السيتي في موسم واحد بالمسابقة، وفق ما ذكر موقع النادي الإنجليزي.

ولدى هالاند الآن 33 هدفا في 25 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى 30 هدفا في مباريات أقل من أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.

كما أن هالاند أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في تاريخ المسابقة 22 عاما و236 يوما.

ولم يتمكن أي لاعب من تسجيل 6 أهداف بمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وحرم مدرب السيتي بيب غوارديولا، لاعبه هالاند من هذا الإنجاز التاريخي بإخراجه في الدقيقة 63، وإقحام جوليان ألفاريز بدلا منه.

وسجل اللاعب النرويجي حتى الآن 39 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، محطما الرقم القياسي للنادي الذي سجله تومي جونسون وهو 38 هدفا في موسم واحد تم تسجيله في موسم 1928/1929.