بفضل برنامج التلقيح.. “انخفاض ملحوظ” في عدد وفيات الأطفال

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأطفال، الدكتور هاشمي معوش، أن عدد وفيات الأطفال في الجزائر عرف “انخفاضا ملحوظا” بفضل التلقيح الذي مكن من القضاء على شلل الأطفال.

وقال الدكتور معوش في تصريح له على هامش أشغال الملتقى الوطني الـ 42 للجمعية الجزائرية لطب الأطفال إن “نسبة وفيات الأطفال انخفضت في الجزائر بصفة ملحوظة بفضل البرنامج الوطني للتلقيح”، مشيرا إلى التحدي الذي رفعته الجزائر في مجال مكافحة شلل الأطفال الذي أصبح منعدما وفقا لأهداف المنظمة العالمية للصحة.

كما نجحت الجزائر، يضيف الأخصائي، في “خفض عدد حالات الإصابة بالحصبة والجدري بصفة كبيرة”، مشيرا إلى اقتناء منذ سنتين للقاحات المستدمية النزلية والمكورات الرئوية من أجل خفض عدد حالات التهاب السحايا والالتهابات الرئوية القاتلة الناجمة عن المكورات الرئوية لدى الأطفال”.

وتابع الدكتور معوش وهو أيضا رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى الأطفال بالحراش قائلا إنه لاحظ “تراجعا في حالات الاستشفاء بسبب الالتهابات الرئوية لدى الأطفال بفضل استخدام اللقاح في الجزائر”.

وأكد في سياق آخر أن هذه الطبعة تتميز كونها أيضا أول ملتقى يجمع الجمعيات الوطنية لتخصصات طب الاطفال على غرار سرطان الأطفال وحديثي الولادة وأمراض الحساسية ومناعة الأطفال وداء السكري لدى هذه الفئة.