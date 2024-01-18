بفضل توقعات “أوبك”.. أسعار النفط ترتفع

صعدت أسعار النفط الخميس مع توقعات “أوبك” بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.

وقالت “أوبك” في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025.

أما بالنسبة للعام الحالي، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.