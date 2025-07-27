بفضل خطة بعث السيارات… انتعاش الميكانيك الدقيقة بـ10 بالمائة!

ديوان الإحصائيات يكشف عن أسعار الإنتاج الصناعي للثلاثي الأول 2025

الحديد والصلب يسجّل زيادة بـ4.5 بالمائة بعد أشهر من الركود

قطاع الطاقة يعود إلى النمو بـ0.4 بالمائة مع بداية العام

تزامنا مع المساعي المبذولة لإعادة بعث صناعة السيارات في الجزائر، سجل فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز انتعاشا لافتا في الثلاثي الأول من عام 2025، بارتفاع يقارب عشرة بالمائة في أسعار الإنتاج في ظرف تسعين يوما فقط، هذا الأداء يعكس ديناميكية جديدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتصنيع الميكانيكي الدقيق.

وفي السياق، سجلت بعض فروع القطاع العمومي الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 انتعاشا ملحوظا، في مقدمتها فرع الميكانيك الدقيقة للتجهيز الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 9.7 بالمائة، يليه فرع الحديد والصلب وتحويل الحديد بنسبة 4.5 بالمائة، كما عرف قطاع الطاقة زيادة طفيفة في الأسعار بلغت 0.4 بالمائة، بعد تراجع سجل في الثلاثي السابق.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم تسجيل تحسن طفيف قدره 0.5 بالمائة، بفضل ارتفاع أسعار نشاط تحويل الحبوب بنسبة واحد بالمائة.

بدوره، واصل قطاع مواد البناء نموه، لكن بوتيرة أبطأ، إذ انتقل معدل النمو من 0.9 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024 إلى 0.5 بالمائة في بداية السنة الجارية، بسبب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار منتجات الإسمنت ومواد البناء.

وحسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات بخصوص أسعار الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، فإن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات، التابعة للقطاع العمومي الوطني، تراجعت بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق، الذي سجلت فيه زيادة بنسبة 0.9 بالمائة، أما مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد بلغ الانخفاض 0.8 بالمائة.

من جهة أخرى، عرف قطاع المناجم والمحاجر تقهقرا حادا قدره 6.4 بالمائة بعد ارتفاع لافت بنسبة 6.6 بالمائة في الثلاثي الأخير من 2024، ويعزى هذا التراجع خصوصا إلى انخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات بنسبة 7.8 بالمائة، فيما كانت نسبة التراجع في استخراج معادن المواد المعدنية طفيفة وبلغت صفر فاصل سبعة بالمائة.

أما قطاع الصناعات الصناعية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية فسجل انخفاضًا قدره 4.8 بالمائة، مقابل نمو بنسبة اثنين بالمائة في الثلاثي السابق، ويُفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار تصنيع السلع الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.7 بالمائة، إلى جانب انخفاض بنسبة 2.3 بالمائة في أسعار تصنيع سلع الاستهلاك المعدنية.

في المقابل، تواصل تراجع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، حيث انخفضت بنسبة 1.5 بالمائة، ويشمل هذا الانخفاض فرعي السلع الوسيطة النسيجية بنسبة 0.6 بالمائة وسلع الاستهلاك النسيجية بنسبة اثنين فاصل واحد بالمائة.

كما عرف قطاع الخشب والفلين والورق تراجعًا في الأسعار بلغ اثنين بالمائة، مقارنة بتراجع طفيف قدره 0.7 بالمائة في الثلاثي السابق، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار فرع تصنيع وتحويل الورق بنسبة أربعة فاصل تسعة بالمائة.

وسجل قطاع الصناعات المتنوعة بدوره تراجعا كبيرا بنسبة 7.3 بالمائة، بعد أن كان قد سجل نموًا بنسبة 1.4 بالمائة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية.